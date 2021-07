Paris Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes Paris BALADE COMMENTEE DE MONTMARTRE Centre Paris Anim’ Richard Wright ex rue de Rennes Paris Catégorie d’évènement: Paris

BALADE COMMENTEE DE MONTMARTRE Centre Paris Anim' Richard Wright ex rue de Rennes, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 21 juillet 2021

de 14h à 16h

gratuit

Retrouvez nous pour une balade pittoresque au cœur du quartier de Montmartre. Découvrez l'histoire mais aussi les histoires qui ont participé au charme et à la légende du sommet de Paris. Un circuit touristique de 2 heures accompagné par notre guide, venez arpenter les ruelles à l'atmosphère si romantique et artistique. Départ du centre à 14h.

