La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac BALADE COMMENTÉE – DE LA GARE DE 1879 À CELLE DE 2020 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

BALADE COMMENTÉE – DE LA GARE DE 1879 À CELLE DE 2020 La Baule-Escoublac, 25 août 2021-25 août 2021, La Baule-Escoublac. BALADE COMMENTÉE – DE LA GARE DE 1879 À CELLE DE 2020 2021-08-25 – 2021-08-25 Place de la victoire Jardins près du kiosque

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Balade commentée du Relais Culturel d’Escoublac (environ 5km) De la gare de 1879 à celle de 2020

Suivons le tracé du chemin de fer le long des avenues de La Baule de la gare de 1879 à celles d’aujourd’hui.

Sans inscription, départ place de la Victoire. Horaire : ​9h30 à 12h Renseignements :

le.relais.culturel.44500@gmail.com Balade commentée du Relais Culturel d’Escoublac (environ 5km) De la gare de 1879 à celle de 2020

Suivons le tracé du chemin de fer le long des avenues de La Baule de la gare de 1879 à celles d’aujourd’hui.

Sans inscription, départ place de la Victoire. Horaire : ​9h30 à 12h Renseignements :

le.relais.culturel.44500@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Place de la victoire Jardins près du kiosque Ville La Baule-Escoublac lieuville 47.28642#-2.39017