Balade commentée dans les grands crus de Chablis Chablis Chablis Catégories d’évènement: Chablis

Yonne

Balade commentée dans les grands crus de Chablis Chablis, 11 juillet 2022, Chablis. Balade commentée dans les grands crus de Chablis Chablis

2022-07-11 – 2022-08-08

Chablis Yonne Chablis 9 9 EUR Amandine Chevallier, guide-conférencière, vous emmène en immersion dans le vignoble de Chablis pour une balade commentée. Vous découvrirez l’histoire de la vigne et du vin, l’AOC, la géologie, et le travail du vigneron en foulant les sols mythiques des grands crus de Chablis. Nous pourrons ensuite échanger autour de la dégustation d’un verre de Chablis dans les vignes. chevallier.miseenart@gmail.com https://miseenart.com/ Amandine Chevallier, guide-conférencière, vous emmène en immersion dans le vignoble de Chablis pour une balade commentée. Vous découvrirez l’histoire de la vigne et du vin, l’AOC, la géologie, et le travail du vigneron en foulant les sols mythiques des grands crus de Chablis. Nous pourrons ensuite échanger autour de la dégustation d’un verre de Chablis dans les vignes. Chablis

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Chablis, Yonne Autres Lieu Chablis Adresse Ville Chablis lieuville Chablis Departement Yonne

Chablis Chablis Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chablis/

Balade commentée dans les grands crus de Chablis Chablis 2022-07-11 was last modified: by Balade commentée dans les grands crus de Chablis Chablis Chablis 11 juillet 2022 Chablis Yonne

Chablis Yonne