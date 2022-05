Balade commentée dans les bois de Lay à Lamidou, par Vivre à Lay Lamidou. Lay-Lamidou, 12 juin 2022, Lay-Lamidou.

2022-06-12 14:00:00 – 2022-06-12

Lay-Lamidou Pyrénées-Atlantiques

La balade démarre du lavoir pour se diriger ensuite sur les crêtes de Lay-Lamidou. De là, on admire une très belle vue sur la montagne et les villages alentours. Le retour se fait en passant par Lamidou et son pont muletier. Quelques jolies demeures sont visibles sur le parcours…

+33 5 59 38 32 85

Vivre à Lay-Lamidou

Lay-Lamidou

dernière mise à jour : 2022-05-13 par