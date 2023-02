BALADE COMMENTÉE DANS LE VIGNOBLE : “LE TRÈS’OR D’ANJOU” Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou

5 chemin du château d'eau Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Maine-et-Loire 10 10 EUR Partez avec Amélie à la conquête du Trésor d’Anjou : le Coteaux du Layon. Pour tout savoir sur les mystères de ces vins à la robe dorée, Amélie vous parle de la vigne, du terroir, des cépages, des travaux viticoles et de tous les soins bien particuliers apportés aux raisins destinés aux vins moelleux et liquoreux. Les chemins pentus et haut perchés du coteau vous livrent leurs secrets ! En fin de balade, dégustation de vins (secs et moelleux selon vos goûts) au Domaine Bodineau. Durée de la balade, dégustation incluse : 2h15 environ.

Distance de marche : 2,5 km.

Départ en balade à partir de 2 personnes (adultes). Pour les enfants : un livret ludique et pédagogique (à partir de 5 ans), et une dégustation de jus de raisin ! Escapades Viticool propose d’autres circuits à thème dans les vignobles d’Anjou et Touraine. Amélie Bruneau, guide conférencière, vous invite à une balade à pied commentée dans les vignes avec dégustation de vin au Domaine Bodineau. A la découverte des vins moelleux et liquoreux des Coteaux du Layon. Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du château d’eau Doué-en-Anjou

