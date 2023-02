BALADE COMMENTÉE DANS LE VIGNOBLE : “LE CHAMPIGNY D’ABORD” Souzay-Champigny Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire EUR 13 13 Au cours de cette balade au départ du Domaine de la Bessière à Souzay-Champigny, Amélie vous fait découvrir la vigne qui offre l’un des vins rouges les plus célèbres du Val de Loire : le Saumur-Champigny. Elle vous parle de la vigne, des cépages, du terroir et des travaux de viticulture, des panoramas sur la Loire et le vignoble, le célèbre clos d’Entre-les-Murs, les troglodytes du village de Souzay et d’autres curiosités sont au programme ! La balade se termine par une dégustation de vin au Domaine. Durée de la balade, dégustation incluse : 3h environ.

Distance de marche : 6 km.

Départ en balade à partir de 2 personnes (adultes). Pour les enfants : un livret ludique et pédagogique (à partir de 5 ans), et une dégustation de jus de raisin ! Escapades Viticool propose d’autres circuits à thème dans les vignobles d’Anjou et Touraine. Amélie Bruneau, guide conférencière, vous invite à une balade à pied commentée dans les vignes avec dégustation de vin au Domaine de la Bessière. A la découverte du célèbre Saumur-Champigny, ambassadeur des vins rouges d’Anjou ! Souzay-Champigny

