Balade commentée dans la vallée des Beunes Les Eyzies, samedi 3 février 2024.

Balade commentée dans la vallée des Beunes Les Eyzies Dordogne

A l’occasion d’une balade commentée en vallée des Beunes, venez en savoir plus sur la préservation, la gestion et la restauration des zones humides.

Découvrez aussi comment de 1941 à 1943, 750 travailleurs indochinois ont été employés à assainir des marais pour relancer la culture du chanvre.

Chaque année en France, durant le mois de février, des actions sont organisées pour sensibiliser à la préservation des zones humides.

Véritables infrastructures naturelles, elles constituent entre autres des puits de carbone très efficaces, des réservoirs d’eau potable, des filtres naturels améliorant la qualité de l’eau et des refuges pour la biodiversité. Elles sont utiles à la survie des écosystèmes et dans la lutte contre le réchauffement climatique.

A l’occasion d’une balade commentée en vallée des Beunes, le Pôle d’Interprétation de la Préhistoire vous invite à découvrir ces milieux, comprendre leur action, leur gestion et l’importance de préserver et restaurer.

Découvrez aussi comment 750 travailleurs indochinois ont été employés à assainir des marais de cette vallée (1941/1943) dans le but de récupérer des terres agricoles pour relancer la culture du chanvre. EUR.

Parking de la grotte de Bernifal

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:30:00

fin : 2024-02-03



