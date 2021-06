La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac BALADE COMMENTÉE – CUY – BRÉDÉRAC – LE GUÉZY La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

BALADE COMMENTÉE – CUY – BRÉDÉRAC – LE GUÉZY La Baule-Escoublac, 4 août 2021-4 août 2021, La Baule-Escoublac. BALADE COMMENTÉE – CUY – BRÉDÉRAC – LE GUÉZY 2021-08-04 – 2021-08-04 avenue saint Georges Place du marché du Guézy

Balade commentée à Cuy – Brédérac – Le Guézy (5km) Le Relais culturel fait découvrir ces quartiers dont Cuy, village plus peuplé d'Escoublac autrefois. De nombreux sites : le cimetière anglais à la ville Halgand, le moulin de la Masse, la lanterne funéraire, le méridien du Guézy. Sans inscription – Départ place du marché du Guézy. Horaire : ​9h30 à 12h le.relais.culturel.44500@gmail.com http://www.relaisculturel.wixsite.com/home

