Balade commentée : Chemin des meuniers de Carsac-Aillac Carsac-Aillac Carsac-Aillac Catégories d’évènement: Carsac-Aillac

Dordogne

Balade commentée : Chemin des meuniers de Carsac-Aillac Carsac-Aillac, 22 mai 2022, Carsac-Aillac. Balade commentée : Chemin des meuniers de Carsac-Aillac Carsac-Aillac

2022-05-22 14:00:00 – 2022-05-22 19:00:00

Carsac-Aillac Dordogne Carsac-Aillac EUR Dans cette balade commentée, Alain Perier, propriétaire du moulin Neuf à Carsac, vous fera découvrir le patrimoine du chemin des meuniers de Carsac. Vous visiterez son moulin…Alain en connait l’histoire mieux que personne ! Programme :

14h = accueil café sous la halle (point de RDV = halle près du parking du lavoir)

14h30 = départ de la balade commentée

18h = apéritif sous la halle OTPFPN

Carsac-Aillac

