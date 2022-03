Balade commentée avec l’architecte Yves Rebouleau La Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

le mercredi 13 avril à 10:30

L’architecte Yves Rebouleau vous guidera dans les ruelles du cœur historique de Le Grand-Village-Plage, pour y découvrir son architecture vernaculaire : maisons traditionnelles oléronaises, matériaux de construction, organisation du village, préservation du patrimoine aujourd’hui. Yves Rebouleau a la double casquette d’architecte et de conseiller municipal à Le Grand-Village-Plage, en charge des aménagements urbains. Il a été chargé de l’enquête de pré-inventaire architectural de l’île d’Oléron en 1988 et il est l’auteur du Cahier d’Oléron n°15 _L’architecture de l’île d’Oléron – tome 1 « Architecture rurale »_ (1993). RDV à la Maison éco-paysanne. Durée : 1h30.

Sur réservation. Gratuit.

L’architecte Yves Rebouleau vous guidera dans les ruelles du cœur historique de Le Grand-Village-Plage, pour y découvrir son architecture vernaculaire. La Maison éco-paysanne 7 Boulevard de la plage 17370 Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

