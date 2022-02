BALADE COMMENTÉE AUX ORPELLIÈRES Sérignan, 14 avril 2022, Sérignan.

2022-04-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-05 17:00:00 17:00:00

6 6 EUR Le site des Orpellières, joyau naturel sur un littoral contrasté, est une bouffée d’oxygène. Cette balade emprunte un sentier de 3 km, accessible aux familles, et parcourt un territoire composé de cinq paysages différents. Cheminez entre fleuve, pré-salé, dune, plage, lagunes et laissez-vous guider à travers les anecdotes historiques, la découverte d’essences florales uniques et d’une faune discrète mais essentielle pour cette zone humide reconnue au niveau européen.

Réservation obligatoire, groupe limité à 25 personnes.

