Vimoutiers Orne Ce dimanche, baladez-vous avec Mme Gestin à la découverte des produits du terroir normand. Au programme ? Terroir, gourmandise et belles rencontres en terre normande !

Au départ de Vimoutiers, Place Mackau, devant la vache

A partir de 7 ans

office.de.tourisme@cdcvam.fr +33 2 33 67 54 85

