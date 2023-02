Balade commentée au lac de la Prade – faune, flore et orchidées Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Balade commentée au lac de la Prade – faune, flore et orchidées, 17 mai 2023, Bazas

2023-05-17 14:00:00 – 2023-05-17 16:30:00 Bazas

Découvrez les richesses du lac de la Prade à travers une balade commentée par un guide du Conservatoire des Espaces Naturels en Aquitaine : milieux naturels, faune, flore et bien sûr orchidées.

