Balade commentée – Au fil des Remparts

Balade commentée – Au fil des Remparts, 6 août 2022, . Balade commentée – Au fil des Remparts

2022-08-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-08-06 L’Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche vous propose une balade commentée au fil des remparts. Balade à la découverte des anciennes fortifications de la ville du premier château de Mortagne et de l’ancienne cité commerçante, de la vie… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville