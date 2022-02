Balade commentée au fil de l’eau : le canal de la Martinette Le canal de la Martinette Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Balade commentée au fil de l’eau : le canal de la Martinette Le canal de la Martinette, 4 juin 2022, Romans-sur-Isère. Balade commentée au fil de l’eau : le canal de la Martinette

Le canal de la Martinette, le samedi 4 juin à 10:00

La Martinette est un canal millénaire, creusé par les Bénédictions fondateurs de l’abbaye de St-Barnard. Venant des marais de Peyrins, elle traverse Romans et se jette dans l’Isère au quartier de la Presle, longtemps cœur de la ville. Une promenade le long de ses rives permet de découvrir cette histoire et de profiter de la nature en ville.

Inscription obligatoire. Bonnes chaussures recommandées.

Balade guidée le long des rives du canal pour découvrir la nature dans la ville en admirant iris, consoudes, tritons, sangsues et libellules. Le canal de la Martinette 26100 Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Le canal de la Martinette Adresse 26100 Romans-sur-Isère Ville Romans-sur-Isère lieuville Le canal de la Martinette Romans-sur-Isère Departement Drôme

Le canal de la Martinette Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Balade commentée au fil de l’eau : le canal de la Martinette Le canal de la Martinette 2022-06-04 was last modified: by Balade commentée au fil de l’eau : le canal de la Martinette Le canal de la Martinette Le canal de la Martinette 4 juin 2022 Le canal de la Martinette Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme