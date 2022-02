Balade commentée au coeur du marais Carentan-les-Marais, 23 février 2022, Carentan-les-Marais.

Balade commentée au coeur du marais Carentan-les-Marais

2022-02-23 – 2022-02-23

Carentan-les-Marais Manche

En partenariat avec L’Atelier du Photographe by Julien basé à Carentan, partez à la rencontre de Michel Leblanc, « l’enfant du marais », pour une balade commentée sur le chemin de halage qui longe la Taute jusqu’à la maison des Ormes. Cet habitant, passionné par sa commune, partagera ses connaissances sur la faune et la flore du marais à travers de nombreuses anecdotes. Un véritable moment de convivialité et de partage qui s’accompagnera d’une séance de conseils pour des prises de vues dans les marais par Julien Delavier.

Réservation obligatoire – Nombre de places limité. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo (vêtements chauds, bottes, jumelles). Apporter son appareil photo personnel. Animation sous réserve des conditions sanitaires.

En partenariat avec L’Atelier du Photographe by Julien basé à Carentan, partez à la rencontre de Michel Leblanc, « l’enfant du marais », pour une balade commentée sur le chemin de halage qui longe la Taute jusqu’à la maison des Ormes. Cet habitant,…

ot.carentan@ccbdc.fr +33 2 33 71 23 50

En partenariat avec L’Atelier du Photographe by Julien basé à Carentan, partez à la rencontre de Michel Leblanc, « l’enfant du marais », pour une balade commentée sur le chemin de halage qui longe la Taute jusqu’à la maison des Ormes. Cet habitant, passionné par sa commune, partagera ses connaissances sur la faune et la flore du marais à travers de nombreuses anecdotes. Un véritable moment de convivialité et de partage qui s’accompagnera d’une séance de conseils pour des prises de vues dans les marais par Julien Delavier.

Réservation obligatoire – Nombre de places limité. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo (vêtements chauds, bottes, jumelles). Apporter son appareil photo personnel. Animation sous réserve des conditions sanitaires.

Carentan-les-Marais

dernière mise à jour : 2022-01-27 par OT Baie du Cotentin