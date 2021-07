Brouains Brouains Brouains, Manche Balade commentée au coeur de la Vallée aux cent moulins Brouains Brouains Catégories d’évènement: Brouains

Manche

Balade commentée au coeur de la Vallée aux cent moulins Brouains, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Brouains. Balade commentée au coeur de la Vallée aux cent moulins 2021-07-05 14:30:00 – 2021-07-05

Brouains Manche Brouains Plongez dans le riche passé industriel normand et venez découvrir l’histoire de la Vallée aux cent Moulins où de nombreux vestiges sont encore visibles. Balade accompagnée par un membre de l’Association de 8km. Gratuit, réservations obligatoires, durée 3 heures. Plongez dans le riche passé industriel normand et venez découvrir l’histoire de la Vallée aux cent Moulins où de nombreux vestiges sont encore visibles. Balade accompagnée par un membre de l’Association de 8km. Gratuit, réservations obligatoires,… Plongez dans le riche passé industriel normand et venez découvrir l’histoire de la Vallée aux cent Moulins où de nombreux vestiges sont encore visibles. Balade accompagnée par un membre de l’Association de 8km. Gratuit, réservations obligatoires, durée 3 heures. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Brouains, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Brouains Adresse Ville Brouains lieuville 48.72409#-0.98316