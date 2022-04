Balade commentée au “Bout de Monde” sur les traces des moutons de prés salés du Havre de la Vanlée avec Michel JEANNE, guide conférencier Bricqueville-sur-Mer, 18 avril 2022, Bricqueville-sur-Mer.

Balade commentée au “Bout de Monde” sur les traces des moutons de prés salés du Havre de la Vanlée avec Michel JEANNE, guide conférencier Bricqueville-sur-Mer

2022-04-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-04-18 11:00:00 11:00:00

Bricqueville-sur-Mer Manche

Si tout le monde a entendu parlé de la Côte d’Azur, de la Côte de Granit Rose, de la Côte d’Emeraude, de la Côte de Nacre, de la Côte d’Albâtre ou encore de la Côte d’Opale, peu savent qu’entre Granville et Carteret, une succession de 8 havres forment la Côte des Havres.

Le plus méridional est le Havre de la Vanlée, petite rivière d’une quinzaine de kilomètres qui prend sa source à Hudimesnil. Ce haut lieu naturel intact, classé patrimoine naturel en 1988, acheté par le Conservatoire du Littoral en 1992/93 se compose d’un cordon dunaire avec plages, salines et prés salés, royaumes des moutons qui y paissent en liberté jusqu’au “Bout du Monde” au milieu d’une flore aussi diverse que la faune qui l’habite.

Au cours d’une balade qui allie voiture et marche à pied, je me propose de vous rendre témoin de l’incroyable spectacle de l’avancée de la marée sur plus de 5 km car le Week-end de Pâques 2022 verra une semaine avec les plus grandes marées de vive-eau de l’année.

Après un rendez-vous près du restaurant “La Passerelle” aux Salines, nous passons la route submersible “à sec” puis pour rejoindre le parking “des bergeries”. Nous y laissons les voitures et partons sur les traces des moutons vers le “Bout du Monde”.

Faune, flore, paysages marins et dunaires forcent le marcheurs à s’arrêter pour écouter ou regarder une des 150 espèces d’oiseaux : ici, l’alouette des champs, là, la bergeronnette printanière, le tout sur un tapis formé par de nombreuses espèces végétales, criblé des terriers du seul mammifère présent, le lapin de garenne.

Une fois au “bout du Monde”, après en avoir pris plein la vue et les narines, nous repartons en longeant au plus près le schorre complètement submergé par les eaux et retrouvons le parking des bergeries.

Une fois remontés dans nos voitures, nous ne pouvons que nous arrêter pour découvrir que la route est recouverte par les flots. C’est le moment de remonter un peu plus dans les terres pour constater que l’herbu, (gabions compris peut-être) n’est plus qu’une immensité lacustre de plusieurs centaines de mètres de large et quelque de 5 km de long.

Si tout le monde a entendu parlé de la Côte d’Azur, de la Côte de Granit Rose, de la Côte d’Emeraude, de la Côte de Nacre, de la Côte d’Albâtre ou encore de la Côte d’Opale, peu savent qu’entre Granville et Carteret, une succession de 8 havres…

michel.jeanne40@gmail.com +33 6 65 63 73 42 https://sites.google.com/view/randojersey

Si tout le monde a entendu parlé de la Côte d’Azur, de la Côte de Granit Rose, de la Côte d’Emeraude, de la Côte de Nacre, de la Côte d’Albâtre ou encore de la Côte d’Opale, peu savent qu’entre Granville et Carteret, une succession de 8 havres forment la Côte des Havres.

Le plus méridional est le Havre de la Vanlée, petite rivière d’une quinzaine de kilomètres qui prend sa source à Hudimesnil. Ce haut lieu naturel intact, classé patrimoine naturel en 1988, acheté par le Conservatoire du Littoral en 1992/93 se compose d’un cordon dunaire avec plages, salines et prés salés, royaumes des moutons qui y paissent en liberté jusqu’au “Bout du Monde” au milieu d’une flore aussi diverse que la faune qui l’habite.

Au cours d’une balade qui allie voiture et marche à pied, je me propose de vous rendre témoin de l’incroyable spectacle de l’avancée de la marée sur plus de 5 km car le Week-end de Pâques 2022 verra une semaine avec les plus grandes marées de vive-eau de l’année.

Après un rendez-vous près du restaurant “La Passerelle” aux Salines, nous passons la route submersible “à sec” puis pour rejoindre le parking “des bergeries”. Nous y laissons les voitures et partons sur les traces des moutons vers le “Bout du Monde”.

Faune, flore, paysages marins et dunaires forcent le marcheurs à s’arrêter pour écouter ou regarder une des 150 espèces d’oiseaux : ici, l’alouette des champs, là, la bergeronnette printanière, le tout sur un tapis formé par de nombreuses espèces végétales, criblé des terriers du seul mammifère présent, le lapin de garenne.

Une fois au “bout du Monde”, après en avoir pris plein la vue et les narines, nous repartons en longeant au plus près le schorre complètement submergé par les eaux et retrouvons le parking des bergeries.

Une fois remontés dans nos voitures, nous ne pouvons que nous arrêter pour découvrir que la route est recouverte par les flots. C’est le moment de remonter un peu plus dans les terres pour constater que l’herbu, (gabions compris peut-être) n’est plus qu’une immensité lacustre de plusieurs centaines de mètres de large et quelque de 5 km de long.

Bricqueville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-04 par