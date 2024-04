Balade commentée à vélo Découverte du patrimoine arboré Le Havre, samedi 3 août 2024.

Balade commentée à vélo Découverte du patrimoine arboré Le Havre Seine-Maritime

La diversité des essences d’arbres au Havre pourrait bien vous surprendre. Parmi elles, certaines sont remarquables et certifiées comme le magnolia grandiflora près de la bibliothèque Salacrou ou l’arbre impérial, rue Gustave Flaubert. Un circuit a été élaboré pour découvrir ce patrimoine végétal qui orne nos parcs, jardins et rues du Havre. Venez le parcourir, le temps d’une balade à vélo, accompagné par un animateur jardinier.

Rendez-vous au kiosque du Square Saint-Roch.

Durée 2h

A partir de 12 ans.

Inscription obligatoire nombre de places limité.

Vélo non fourni.

Prévoir les équipements de sécurité obligatoires pour les enfants et le matériel nécessaire à une réparation de vélo.

La diversité des essences d’arbres au Havre pourrait bien vous surprendre. Parmi elles, certaines sont remarquables et certifiées comme le magnolia grandiflora près de la bibliothèque Salacrou ou l’arbre impérial, rue Gustave Flaubert. Un circuit a été élaboré pour découvrir ce patrimoine végétal qui orne nos parcs, jardins et rues du Havre. Venez le parcourir, le temps d’une balade à vélo, accompagné par un animateur jardinier.

Rendez-vous au kiosque du Square Saint-Roch.

Durée 2h

A partir de 12 ans.

Inscription obligatoire nombre de places limité.

Vélo non fourni.

Prévoir les équipements de sécurité obligatoires pour les enfants et le matériel nécessaire à une réparation de vélo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 14:00:00

fin : 2024-08-03

Square Saint-Roch

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

L’événement Balade commentée à vélo Découverte du patrimoine arboré Le Havre a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie