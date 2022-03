Balade commentée à vélo dans le parc du château de Versailles Office de Tourisme de Versailles

Office de Tourisme de Versailles, le samedi 30 avril à 17:00

Grand Canal et Petite Venise, Grand Trianon, ancien prieuré de Gally, perspective de Villepreux, ancienne Ménagerie… De quoi faire le pont entre passé et présent dans le domaine de Versailles ! C’est la fête du vélo ! Profitez de la liberté retrouvée pour respirer le grand air et faire le plein de culture : venez avec votre vélo, et, sous la conduite d’un guide, découvrez les principaux p… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

2022-04-30T17:00:00 2022-04-30T18:30:00

Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

