Balade commentée à vélo Chançay Chançay Catégories d’évènement: 37210

Chançay

Balade commentée à vélo Chançay, 16 juillet 2022, Chançay. Balade commentée à vélo Chançay

2022-07-16 17:00:00 – 2022-07-16 19:00:00

Chançay 37210 Empruntez la voie verte pour relier ces deux communes qui offrent d’attrayants

paysages de vigne, d’eau et de forêt ainsi qu’un patrimoine bâti remarquable. Rdv devant la mairie de Chançay. Equipement personnel obligatoire (vélo, casque). Réservation obligatoire. Le Pays Loire Touraine vous propose une balade commentée à vélo. Empruntez la voie verte pour relier ces deux communes qui offrent d’attrayants

paysages de vigne, d’eau et de forêt ainsi qu’un patrimoine bâti remarquable. Rdv devant la mairie de Chançay. Equipement personnel obligatoire (vélo, casque). Réservation obligatoire. Thierry Cantalupo © Region Centre. Inventaire Général

Chançay

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 37210, Chançay Autres Lieu Chançay Adresse Ville Chançay lieuville Chançay Departement 37210

Chançay Chançay 37210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chancay/

Balade commentée à vélo Chançay 2022-07-16 was last modified: by Balade commentée à vélo Chançay Chançay 16 juillet 2022 37210 Chançay

Chançay 37210