2021-07-28 08:30:00 – 2021-07-28 11:00:00

Grendelbruch Bas-Rhin Grendelbruch

Grendelbruch Bas-Rhin Grendelbruch Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Quelles informations portent ces sons ? Tous sens éveillés, vous partirez à la découverte des oiseaux qui peuplent notre territoire avec un expert de la Ligue de

Protection des Oiseaux (LPO). Apprenez à identifier les oiseaux les plus communs par le chant et découvrez le rôle qu’ils jouent dans

Sur réservation. Sortie limitée à 15 personnes Prévoir un masque et éventuellement des jumelles

+33 3 88 50 47 16

Protection des Oiseaux (LPO). Apprenez à identifier les oiseaux les plus communs par le chant et découvrez le rôle qu’ils jouent dans

Sur réservation. Sortie limitée à 15 personnes Prévoir un masque et éventuellement des jumelles

