du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Sentier de la Mémoire

### Découvrez la vie des maires de Plancy-l’Abbaye, depuis 1790, à travers leurs maisons. Plus de deux siècles d’histoire ! En partant de la maison de Jean-Pierre Vincent Legros, et en suivant le nouveau Sentier de la Mémoire, la balade commentée permet de revenir sur les lieux de vie de trente maires qui ont fait la vie politique et sociale du bourg.

Gratuit. Départ : Place Foch. Durée : 1h30.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00

