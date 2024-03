Balade comestible Hastingues, mardi 16 avril 2024.

Balade comestible Hastingues Landes

Découvrez et goûtez les plantes comestibles de nos forêts et bords des chemins. A découvrir 3h de randonné Hastinguotte de patrimoine, les principes et règles de la cueillette, les plantes sauvage locales, des recettes sauvage et des rencontres en curieux de nature.

Découvrez et goûtez les plantes comestibles de nos forêts et bords des chemins. Dorine vous donnera quelques conseils pour les cuisiner, et les bien faits médicinaux. A découvrir 3h de randonnée Hastinguotte du patrimoine, les principes et règles de la cueillette, les plantes sauvages locales, des recettes sauvages et des rencontres entre curieux de nature.

5 participants minimum-10€ par personne. Sur inscription par mail à dorine.delmouly@wanadoo.fr 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 09:30:00

fin : 2024-04-16

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine dorine.delmouly@wanadoo.fr

L’événement Balade comestible Hastingues a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Pays d’Orthe et Arrigans