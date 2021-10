Bagneux Association Bagneux Environnement Bagneux, Hauts-de-Seine Balade Comestible dans Bagneux Association Bagneux Environnement Bagneux Catégories d’évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine

Balade Comestible dans Bagneux
Association Bagneux Environnement, le samedi 6 novembre à 14:00

Association Bagneux Environnement, le samedi 6 novembre à 14:00 Rendez vous au 4 sentier des Brugnauts à 14h00 pour une balade dans votre ville. Cette balade particulière vous permettra de découvrir les plantes comestibles et où les répertorier! Association Bagneux Environnement 4 sentier des brugnauts 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T16:00:00

