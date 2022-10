Balade climat du 15e, opération nettoyage ! Place Cambronne, 9 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 09 novembre 2022

de 15h00 à 17h00

. gratuit

La Mairie du 15 e arrondissement vous invite à sa balade urbaine opération nettoyage autour de la thématique déchets du Plan Climat de Paris.

En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050.

Des balades urbaines climat sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement, mais aussi d’évoquer les projets et les expérimentations en cours sur le territoire. Elles sont généralement composées d’une dizaine d’étapes, réparties sur un parcours de 2 km environ. Réactions, ressentis et propositions seront collectés pour contribuer à la rédaction du Plan Climat 2024-2030.

Rejoigniez la « Balade climat : opération nettoyage » autour de la thématique déchets, le 8 novembre 2022 de 15h à 17h !

Place Cambronne Place Cambronne 75015 Paris

Contact :

Camille Leplay giboulees.com