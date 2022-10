Balade Climat dans le 14e Thermopyles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Balade Climat dans le 14e Thermopyles, 3 décembre 2022, Paris. Le samedi 03 décembre 2022

de 14h00 à 16h00

. gratuit Lien d’inscription à venir ! Renseignements auprès de la Mairie du 14e

La Mairie du 14e arrondissement vous invite à sa balade urbaine Climat pour donner à voir des lieux et des réalisations liées aux thématiques du Plan Climat de Paris ! Composée d’une dizaine d’étapes, réparties sur un parcours de 2 km cette « balade urbaine climat » vous permettra de vous exprimer sur les ilots de fraicheurs, la rénovation thermique des bâtiments, l’aménagement de la ville et du quartier, la végétalisation de l’espace public, etc. au sein de votre arrondissement. L’occasion également de re-découvrir votre arrondissement sous le prisme de la biodiversité et du changement climatique ! Rejoignez la balade climat du 14e arrondissement le 3 décembre 2022, de 14h à 16h ! Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Thermopyles rue des thermopyles 75014 Paris Contact : https://mairie14.paris.fr/ https://mairie14.paris.fr/

Camille Leplay giboulees.com

