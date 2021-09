Plérin Plérin 2219, Plérin Balade – Circuit pédestre géologique et minéral Plérin Plérin Catégories d’évènement: 2219

Plérin

Balade – Circuit pédestre géologique et minéral Plérin, 18 septembre 2021, Plérin. Balade – Circuit pédestre géologique et minéral 2021-09-18 – 2021-09-18 Tournemine Rue Ronsard

Plérin 2219 Plérin Si Plérin vous était conté propose 2 circuits pédestres dédiés aux particularités géologiques et minérales de Plérin.

Deux rendez-vous :

Samedi à 12h30

Départ du parking de Tournemine (coté centre nautique)

Parcours : Centre Nautique, Rocher du Poissonnet, falaises de Tournemine. Dimanche à 12h30

Départ du parking de Martin-Plage

Parcours : Martin-Plage, rocher des Tablettes, cordon de galets des Rosaires (retour soit par le sentier des douaniers, soit par l’estran (en fonction de la marée). +33 6 12 61 88 09 Si Plérin vous était conté propose 2 circuits pédestres dédiés aux particularités géologiques et minérales de Plérin.

Deux rendez-vous :

Samedi à 12h30

Départ du parking de Tournemine (coté centre nautique)

Parcours : Centre Nautique, Rocher du Poissonnet, falaises de Tournemine. Dimanche à 12h30

Départ du parking de Martin-Plage

Parcours : Martin-Plage, rocher des Tablettes, cordon de galets des Rosaires (retour soit par le sentier des douaniers, soit par l’estran (en fonction de la marée). dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: 2219, Plérin Autres Lieu Plérin Adresse Tournemine Rue Ronsard Ville Plérin lieuville 48.5689#-2.77211