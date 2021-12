Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Balade : Chasse au Père Noël Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Balade Bee Bus Panoramique « Chasse au Père Noël ». Prenez place dans l’autocar panoramique jaune de Bee Le Havre à la recherche du Père Noël.

En effet, durant l’essai de son traîneau, pour préparer la nuit de Noël, le Père Noël a eu un problème technique.

Il a trouvé refuse quelque part au Havre mais personne ne sait ^où exactement. La fille du Père Noël, Sacha Noël recherche son papa. Vous allez l’aider à le retrouver en sillonnant les rues du Havre.

Le Père Noël a laissé quelques indices sur son chemin, si vous cherchez bien, vous pourrez peut être le rencontrer… Le samedi 18 décembre.

Départs à 16h45 et à 18h.

Tarif : 6€ par personne.

Réservation obligatoire.

