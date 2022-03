Balade chantée Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Balade chantée Port des Bas-Sablons Capitainerie Saint-Malo

2022-03-06

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Pourmenade Chantèye

Avec les chantous des pays de Vilaine, Daniel Cottin, Calixe, Pierrick Hercelin et les Amusous

d’Monde. Organisé par le Centre Culturel Breton Pourmenade Chantèye

Saint-Malo Ille-et-Vilaine