La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Balade Chantée La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Balade Chantée La Richardais, 24 octobre 2021, La Richardais. Balade Chantée 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24 Rue du Port Cale de La Richardais

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Départ au port, sur la cale, à 10h. Chants à la marche et à la danse avec la participation du Bagad de La Richardais. Libre participation. Organisation : Association Douar ha Mor Renseignement : Denis Riaud Samedi 24 octobre 2021 – 10h – Cale de La Richardais +33 7 60 83 52 22 Départ au port, sur la cale, à 10h. Chants à la marche et à la danse avec la participation du Bagad de La Richardais. Libre participation. Organisation : Association Douar ha Mor Renseignement : Denis Riaud Samedi 24 octobre 2021 – 10h – Cale de La Richardais dernière mise à jour : 2021-10-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Rue du Port Cale de La Richardais Ville La Richardais lieuville 48.60529#-2.03148