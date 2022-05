Balade chantée – Chants olympiques Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle Catégories d’évènement: Isère

Nivolas-Vermelle

Balade chantée – Chants olympiques Nivolas-Vermelle, 14 mai 2022, Nivolas-Vermelle. Balade chantée – Chants olympiques Rue de l’hôtel de ville Place de la mairie Nivolas-Vermelle

2022-05-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 19:00:00 Rue de l’hôtel de ville Place de la mairie

Nivolas-Vermelle Isère Nivolas-Vermelle Balade chantée et théâtralisée autour des Chants olympiques.

Les Phonies Polies vous donnent rendez-vous sur le parvis de la mairie de Nivolas-Vermelle dans un décor olympique. manifestations@nivolas-vermelle.fr +33 4 74 92 19 35 http://www.nivolas-vermelle.fr/ Rue de l’hôtel de ville Place de la mairie Nivolas-Vermelle

dernière mise à jour : 2022-03-29 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Nivolas-Vermelle Autres Lieu Nivolas-Vermelle Adresse Rue de l'hôtel de ville Place de la mairie Ville Nivolas-Vermelle lieuville Rue de l'hôtel de ville Place de la mairie Nivolas-Vermelle Departement Isère

Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nivolas-vermelle/

Balade chantée – Chants olympiques Nivolas-Vermelle 2022-05-14 was last modified: by Balade chantée – Chants olympiques Nivolas-Vermelle Nivolas-Vermelle 14 mai 2022 Isère Nivolas-Vermelle

Nivolas-Vermelle Isère