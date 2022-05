Balade chantée à Saint Michel-des-Loups Jullouville, 17 juin 2022, Jullouville.

Balade chantée à Saint Michel-des-Loups Proche chemin de Coudray Parking de la Lande des cent vergées Jullouville

2022-06-17 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-17 19:00:00 19:00:00 Proche chemin de Coudray Parking de la Lande des cent vergées

Jullouville Manche Jullouville

Proposée par l’Ecole de Musique et le service tourisme de Granville Terre et Mer :

Balade guidée et chantée sur les chemins de Saint-Michel-des-Loups et à travers la Lande des cents Vergées.

Animée par l’association La Loure, vous entonnerez un répertoire de chants traditionnels normands tout en marchant et au son des violons. Moment de découverte convivial assuré. Venez bien chaussés.

Distance 4 km. Gratuit.

Places limitées. Réservation obligatoire en cliquant sur : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9rSBFERoB642rUJxnnfXOT7Qv96fClSCyocKqZsSpmtNHnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0/ lien] ou par téléphone au 02 33 91 38 60

ingenierie.tourisme.gtm@gmail.com +33 2 33 91 38 60

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT Granville Terre et Mer