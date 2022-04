Balade champêtre La Chapelaude La Chapelaude Catégories d’évènement: Allier

La Chapelaude

Balade champêtre La Chapelaude, 28 avril 2022, La Chapelaude. Balade champêtre Centre Social 11 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude

2022-04-28 – 2022-04-28 Centre Social 11 place du 11 novembre 1918

La Chapelaude Allier La Chapelaude Balade de 2-3 km ouverte à tous, animée par Françoise Pigeay.

Découverte de plantes sauvages, comestibles et médicinales. Centre Social 11 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, La Chapelaude Autres Lieu La Chapelaude Adresse Centre Social 11 place du 11 novembre 1918 Ville La Chapelaude lieuville Centre Social 11 place du 11 novembre 1918 La Chapelaude Departement Allier

La Chapelaude La Chapelaude Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelaude/

Balade champêtre La Chapelaude 2022-04-28 was last modified: by Balade champêtre La Chapelaude La Chapelaude 28 avril 2022 Allier La Chapelaude

La Chapelaude Allier