Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Les comédiens amateurs de l’Arthéa viennent animer le village de Tremblay (Val-Couesnon) le temps d’une balade théâtrale dominicale. Vous vous baladerez dans le village où, au détour d’une ruelle, d’une maison, d’un jardin, les comédiens vous surprendront sur des textes drôles et burlesques d’Alphonse Allais, Octave Mirbeau, Charles Cros, Georges Feydeau, Georges Courteline…

