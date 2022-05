Balade chamanique avec le concert de Anne Paceo La Cigale Paris Catégories d’évènement: île de France

Balade chamanique avec le concert de Anne Paceo La Cigale, 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

de 19h00 à 22h00

. payant Catégorie 1 : 40 EUR Catégorie 2 : 28 EUR

L’artiste Anne Paceo emporte le public de la Cigale (18e) dans un voyage artistique et chamanique, le 23 juin. Une musique qui apaise et fait du bien à l’âme. Avec S.H.A.M.A.N.E.S, Anne Paceo invite au voyage, mais pas n’importe lequel : celui d’un chamanisme intemporel, « profondément humain », dit-elle. Pour cette nouvelle création, elle puise son inspiration dans les musiques et les pratiques vocales chamaniques. Inspirée autant par l’énergie des tambours de transe que par les chants sacrés, la musique, brute ou texturale, la batteuse, chanteuse et compositrice livre un septième album à la fois introspectif et ouvert sur le monde. Découvrez ce nouveau projet à La Cigale le 23 juin 2022 ! La Cigale 120 Boulevard de Rochechouart 75018 Paris Contact : https://www.annepaceo.com/ https://fr-fr.facebook.com/annepaceo https://fr-fr.facebook.com/annepaceo https://my.weezevent.com/anne-paceo-la-cigale-23-06-2022?fbclid=IwAR15fbHtr_U-FuSwa2e72o8bA0nMeJYjfFQyQEd_BBH6KZFjtZdszfL4xeo

Sylvain Gripoix Anne Paceo – S.H.A.M.A.N.E.S

