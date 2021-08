Saint-Riquier Beffroi de Saint-Riquier Saint-Riquier, Somme Balade Centuloise commentée Beffroi de Saint-Riquier Saint-Riquier Catégories d’évènement: Saint-Riquier

Rendez-vous au pied du grand escalier du beffroi classé Unesco de Saint-Riquier Une visite pédestre et commentée du tour de ville vous est proposée dans le cadre des journées du patrimoine. Cette promenade d’environ deux heures vous permettra de découvrir les remparts et les portes médiévales de Saint-Riquier ainsi que les sites remarquables de la commune. La promenade se côturera par la visite du beffroi classé Unesco. Dans le cadre des journées du patrimoine un livret pédagogique sur le beffroi de Saint-Riquier et son rayonnement sur la ville d’hier à aujourd’hui sera remis au jeune public qui participe à la visite.

2€ par adulte Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Balade centuloise commentée : promenade pédestre, à la découverte des richesses de la ville médiévale Beffroi de Saint-Riquier Rue de l’Hôpital 80135 Saint-Riquier Saint-Riquier Somme

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

