balade céleste sur le terrier de Puyrolland Église Saint-Pierre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Puyrolland.

balade céleste sur le terrier de Puyrolland

Église Saint-Pierre, le samedi 18 septembre à 18:30

### Lors de cette promenade guidée, partez à la découverte du patrimoine roman et naturel de la Trézence et du terrier de Puyrolland grâce à une mise en récit ! **En journée :** l’Association de Sauvegarde du Site de Puyrolland animera le site toute la journée à partir de 8h avec sa brocante annuelle. **En soirée :** Depuis le magnifique panorama du terrier de Puyrolland, venez découvrir les richesses patrimoniales et naturelles de la Vallée de Trézence, son église romane et son ciel étoilé mis en récit par M. François Brosssard, guide conférencier. * Conférence déambulée sur le terrier de Puyrolland et son église romane (18h30-20h). * Balade céleste, conférence sur bottes de paille (21h-22h30). **Vente de boissons et sandwich** de 8h à 23h par l’Association de Sauvegarde du Site de Puyrolland. _Le programme de la soirée pourra être décalé au lendemain en cas de météo défavorable. L’information sera dans ce cas transmise par email._ Programme organisé par le Département de la Charente-Maritime et l’Association de Sauvegarde du Site de Puyrolland [[https://www.site-puyrolland.fr/](https://www.site-puyrolland.fr/)](https://www.site-puyrolland.fr/)

Gratuit. Réservation recommandée. Pour des raisons météo, la soirée pourra être décalée au lendemain.

Lors de cette promenade guidée, partez à la découverte du patrimoine roman et naturel de la Trézence et du terrier de Puyrolland grâce à une mise en récit !

Église Saint-Pierre 1 chemin de l’église, 17380 Puyrolland Puyrolland Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T22:30:00