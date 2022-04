Balade Caux’té Nuit : Pluie d’étoiles filantes Grainville-Ymauville Grainville-Ymauville Catégories d’évènement: Grainville-Ymauville

Grainville-Ymauville Seine-Maritime Grainville-Ymauville Les Lyrides, pluie d’étoiles filantes associée à la comète Thatcher, connaîtront leur pic d’activité dans la nuit du 22 au 23 avril. Une vingtaine de météores par heure est attendue, soit une toutes les 3 secondes ! Levez les yeux, découvrez le ciel … le spectacle peut commencer.

4,5 km – conseillé à partir de 7 ans

Gratuit – Réservation obligatoire – Bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe-torche sont à prévoir.

Les Lyrides, pluie d'étoiles filantes associée à la comète Thatcher, connaîtront leur pic d'activité dans la nuit du 22 au 23 avril. Une vingtaine de météores par heure est attendue, soit une toutes les 3 secondes ! Levez les yeux, découvrez le ciel… Les Lyrides, pluie d'étoiles filantes associée à la comète Thatcher, connaîtront leur pic d'activité dans la nuit du 22 au 23 avril. Une vingtaine de météores par heure est attendue, soit une toutes les 3 secondes ! Levez les yeux, découvrez le ciel … le spectacle peut commencer.

4,5 km – conseillé à partir de 7 ans

Gratuit – Réservation obligatoire – Bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe-torche sont à prévoir.

RDV le 22 avril à 20H45 au parking du centre-bourg de Grainville-Ymauville

