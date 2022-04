Balade Caux’té Nuit : Balade décalée Manneville-la-Goupil, 23 avril 2022, Manneville-la-Goupil.

Par les chemins et petites routes, découvrez le village et profitez d’une visite décalée, à la lampe torche, de l’église Notre-Dame, à l’histoire étonnante.

3,5 km – conseillé à partir de 8 ans

Gratuit – Réservation obligatoire – Bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe-torche sont à prévoir.

RDV le 23 avril à 20H15 à l’école de Manneville-la-Goupil

billetterie@campagne-de-caux.fr +33 2 27 30 39 62 https://www.campagne-de-caux.fr/cauxte-nuit-decouvrez-la-campagne-de-caux-la-nuit/

