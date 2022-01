Balade carneillaise Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Balade carneillaise Athis-Val de Rouvre, 2 avril 2022, Athis-Val de Rouvre. Balade carneillaise Place du Marché, Halle de La Carneille La Carneille Athis-Val de Rouvre

2022-04-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-02 Place du Marché, Halle de La Carneille La Carneille

Athis-Val de Rouvre Orne Athis-Val de Rouvre Balade riche en commentaires historiques : traces des templiers, château du Bois André, chemin gallo-romain, village de la Trésorée. Balade riche en commentaires historiques : traces des templiers, château du Bois André, chemin gallo-romain, village de la Trésorée. roche-doetre@flers-agglo.fr +33 2 31 59 13 13 Balade riche en commentaires historiques : traces des templiers, château du Bois André, chemin gallo-romain, village de la Trésorée. Place du Marché, Halle de La Carneille La Carneille Athis-Val de Rouvre

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre, Orne Autres Lieu Athis-Val de Rouvre Adresse Place du Marché, Halle de La Carneille La Carneille Ville Athis-Val de Rouvre lieuville Place du Marché, Halle de La Carneille La Carneille Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/athis-val-de-rouvre/