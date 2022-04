Balade Capture Vidéo, thème des Matières Saint-Germer-de-Fly Saint-Germer-de-Fly Catégories d’évènement: Oise

Saint-Germer-de-Fly Oise Saint-Germer-de-Fly Tous à vos caméras, appareil photo, smartphone ou tablette ! Emma Daude, photographe et vidéaste vous propose une balade capture vidéo sur le thème des matières le samedi 30 avril de 14h à 16h. Point de rendez-vous à l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire au 03 44 82 62 74.

Limité à 15 participants.

