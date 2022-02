Balade canoë / Tous à bord du Céléscope ! Bouziès Bouziès Catégories d’évènement: Bouziès

2022-06-05 13:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Bouziès Lot Profitons des 30 ans de Natura 2000 pour découvrir ou redécouvrir le Célé, un site Natura 2000 d’exception, en embarquant à bord du Céléscope !

Cette création de l’association Olterra est un véritable observatoire flottant pourvu d’un arsenal d’outils ludiques et

pédagogiques. Vous deviendrez alors explorateurs, loupe dans une main, épuisette dans l’autre, et découvrirez, au travers de jeux et d’observations, le milieu de la rivière et sa biodiversité. Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 6 ans, savoir nager ©Olterra

