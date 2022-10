Balade canine

2022-10-23 – 2022-10-23 Se promener en pleine nature avec son chien, c’est le rêve de tout propriétaire de chien. Le faire en compagnie d’autres maîtres passionnés, c’est mieux ! Ces sorties natures d’une durée d’1h à 2h sont l’occasion de nourrir la complicité avec votre animal, de développer la sociabilité de votre chien en lui faisant rencontrer ses congénères dans un environnement peu contraint, et pour vous également, de faire du sport, des rencontres et d’échanger avec d’autres passionnés. L’objectif étant de varier les plaisirs et les itinéraires. 5€ par chien dernière mise à jour : 2022-10-06 par

