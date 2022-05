Balade campagnarde Valempoulières Valempoulières Catégories d’évènement: Jura

Valempoulières Jura Valempoulières 20 EUR Balade de 10 km avec apéritif, plateau repas, fromages, dessert, café, temps estimé 2h15. Départ et arrivée salle du foyer rural de 10h30 à 12h.

Inscription à retourner avant le 6 mai à : CUBY Estelle – 16 rue des Epommiers – 39300 VALEMPOULIERES Venez découvrir le charme de la forêt jurassienne, ce parcours alterne entre belvédère, chemin blancs, passages en sous-bois, cabanes de bergers et “la Tour Eiffel de Valemp”. Prenez le temps d’admirer … Munissez-vous de bonnes chaussures et éventuellement de bâton de marche.

