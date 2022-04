BALADE CAFÉ-CROISSANT SUR LA LOIRE À BORD DE VENT D’SOULAIR

2022-07-10 – 2022-07-10 12.5 12.5 EUR Profitez d'une balade dominicale aller-retour entre les îles de la Loire de St Florent le Vieil à Montjean sur Loire avec le bateau "Vent d'Soulair". Savourez le plaisir d'une balade en toute tranquillité sur la Loire avec petit-déjeuner offert à bord ! Les balades sont proposées tous les dimanches en juillet et août à 10h du matin et ouvertes à tous, sur réservation.

