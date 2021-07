Lucinges Manoir des livres Haute-Savoie, Lucinges Balade Butorienne Manoir des livres Lucinges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sur les pas de Michel Butor… —————————- Le matin, avant de se mettre à écrire, Michel Butor foulait les sentiers non loin de chez lui avec ses chiens. A notre tour, depuis le Manoir des Livres, jusqu’à sa maison nommée « A l’Écart », nous marcherons dans ses pas, au rythme de ses mots. Durant cette promenade, vous serez accompagné.es par un médiateur de l’Archipel Butor, qui vous donnera la lecture de divers textes poétiques. * Sentier sans difficulté. Le port de chaussures adaptées est cependant conseillé ; * Accès sans inscription pour les enfants de moins de 12 ans ; * Départ du Manoir des livres – durée 1h45.

Gratuit sur inscription

