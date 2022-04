Balade buissonnière Taupont, 19 juillet 2022, Taupont.

Balade buissonnière Taupont

2022-07-19 – 2022-07-19

Taupont Morbihan Taupont Morbihan

Venez découvrir les trésors cachés des bords de l’Yvel. L’association empreinte vous propose une immersion en pleine nature aux portes de Ploërmel. Une naturaliste et une éducatrice à l’environnement vous accompagnent pour découvrir la biodiversité par l’observation naturaliste, le conte et les jeux et jouets buissonniers.

Inscription préalable fortement conseillée. Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures et vêtements extérieurs. Non accessible aux poussettes. RDV à partir de 9h45 au parking de la cascade àTaupont au bord du lac au Duc.

+33 6 72 23 58 83

Venez découvrir les trésors cachés des bords de l’Yvel. L’association empreinte vous propose une immersion en pleine nature aux portes de Ploërmel. Une naturaliste et une éducatrice à l’environnement vous accompagnent pour découvrir la biodiversité par l’observation naturaliste, le conte et les jeux et jouets buissonniers.

Inscription préalable fortement conseillée. Limité à 15 personnes. Prévoir des chaussures et vêtements extérieurs. Non accessible aux poussettes. RDV à partir de 9h45 au parking de la cascade àTaupont au bord du lac au Duc.

Taupont

dernière mise à jour : 2022-03-04 par OT PLOERMEL – Destination Brocéliande