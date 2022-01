Balade bucolique et gouter aux étangs de Ville d’Avray Maison de quartier Chantiers Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Balade bucolique et gouter aux étangs de Ville d’Avray Maison de quartier Chantiers, 7 février 2022, Versailles. Balade bucolique et gouter aux étangs de Ville d’Avray

Maison de quartier Chantiers, le lundi 7 février à 14:00

Une belle promenade en sous-bois bien dégagés et en bordure de deux charmants étangs. Découvrez le cadre enchanteur des étangs de Ville d’Avray. Nommés également « les étangs de Corot » car représentés à de nombreuses reprises par le célèbre peintre impressionniste.

sur inscription, rdv Maison de quartier de Jussieu, avoir de bonnes chaussures

Balade aux étangs de Ville d’Avray Maison de quartier Chantiers 6, rue Edme Frémy versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T14:00:00 2022-02-07T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier Chantiers Adresse 6, rue Edme Frémy versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier Chantiers Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier Chantiers Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Balade bucolique et gouter aux étangs de Ville d’Avray Maison de quartier Chantiers 2022-02-07 was last modified: by Balade bucolique et gouter aux étangs de Ville d’Avray Maison de quartier Chantiers Maison de quartier Chantiers 7 février 2022 Maison de quartier Chantiers Versailles Versailles

Versailles Yvelines