Balade bucolique en barque

2022-04-26 – 2022-04-26

16 Construite et adaptée pour cette balade, c’est à bord d’une barque en bois traditionnelle que le guide de la Maison des Marais vous fera découvrir les étangs de Longpré les Corps Saints et Long. En traversant les étendues de nénuphars blancs qui jonchent ces étangs tourbiers, vous pourrez admirer les magnifiques odonates (libellules du marais) aux multiples couleurs et percer leurs secrets. Les plantes aquatiques ou semi-aquatiques qui donnent à ce lieu la pureté de l’eau et les habitats diverses propices à la présence d’une faune discrète et exceptionnelle, vous permettra de contempler des paysages uniques que vous ne pourrez observer que lors de cette promenade.

Caroline Pruvot

